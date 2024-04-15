BIST 9.753
DOLAR 32,40
EURO 34,54
ALTIN 2.447,99
HABER /  EKONOMİ

Tarım sektöründen ihracatta ilk çeyrek rekoru

Tarım sektöründen ihracatta ilk çeyrek rekoru

Tarım sektörü, 9,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attı.

Abone ol

Jeopolitik risklerin ve küresel çapta gıda arzına ilişkin sıkıntıların hakim olduğu ocak-mart döneminde tarım ihracatında tarihi zirveler görüldü.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin tarım sektörü 9,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını yakaladı. Yılın ilk 3 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8,6 artan tarım ihracatı Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 14,6 pay aldı.

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 5'i ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 3,1 milyar dolarlık, yaş meyve ve sebzede 963,6 milyon dolarlık, meyve sebze mamullerinde 708,3 milyon dolarlık, kuru meyve ve mamullerinde 497,6 milyon dolarlık, süs bitkileri ve mamullerinde ise 49,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Söz konusu dönemde yıllık bazda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 7, yaş meyve ve sebzede yüzde 2,6, meyve sebze mamullerinde yüzde 28,9, kuru meyve ve mamullerinde yüzde 29,9, süs bitkileri ve mamullerinde yüzde 2,1 ihracat artışı görüldü.

Hububat sektörünün Irak'a ihracatı 600 milyon dolara yaklaştı

Sektörlerin en yüksek ihracatı yaptıkları ülkelere bakıldığında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında başı 583,8 milyon dolarla Irak çekti.

Yaş meyve ve sebze sektöründe ilk sırayı 216,9 milyon dolarla Rusya Federasyonu alırken, meyve sebze mamullerinde ABD'ye 109,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Kuru meyve ve mamullerinde Almanya 61,6 milyon dolarla birinci olurken, süs bitkileri ve mamulleri sektörünün en çok ihracat yaptığı ülke 10,7 milyon dolarla Hollanda oldu.

İller bazında bakıldığında ise İstanbul'dan 903,7 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile 197,6 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri, Mersin'den 263,8 milyon dolarlık yaş meyve sebze, İzmir'den 160,6 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri, Antalya'dan 20,6 milyon dolarlık süs bitkileri ve mamulleri ihracatı gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, Refah’taki saldırıları için yedek askerleri göreve çağıracak
İsrail ordusu, Refah’taki saldırıları için yedek askerleri göreve çağıracak
Özgür Özel, Filistin programını erteledi
Özgür Özel, Filistin programını erteledi
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 183 bin 51 yolcu geçti
Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 183 bin 51 yolcu geçti
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı açıklandı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı açıklandı
DEM Partili eş başkan göreve geldi! İlk icraatı büyük tepki aldı
DEM Partili eş başkan göreve geldi! İlk icraatı büyük tepki aldı
İsrail Savaş Kabinesi, İran için toplanıyor!
İsrail Savaş Kabinesi, İran için toplanıyor!
Teleferik kazasında CHP'li Kepez Belediye Başkanı tutuklanmıştı bilirkişi heyetinin sunduğu ön rapor ortaya çıktı
Teleferik kazasında CHP'li Kepez Belediye Başkanı tutuklanmıştı bilirkişi heyetinin sunduğu ön rapor ortaya çıktı
Alman ordusu Türk askerler için imam alımı yapacak
Alman ordusu Türk askerler için imam alımı yapacak
Cem Küçük'ten CHP'li belediyelere öneri: Gerçi çamura yatacakları kesin ama gene de deneyelim
Cem Küçük'ten CHP'li belediyelere öneri: Gerçi çamura yatacakları kesin ama gene de deneyelim
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bayer Leverkusen tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti
Bayer Leverkusen tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti
Otojet, 2025 sonuna kadar 1000 şarj noktası kurmayı hedefliyor
Otojet, 2025 sonuna kadar 1000 şarj noktası kurmayı hedefliyor