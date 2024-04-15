İslam Memiş'ten altından umudu kesene gümüş tavsiyesi! Yeni yatırım aracı dedi duyurdu

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş jeopolitik risklere dikkat çekerek düşük ve orta gelirlinin yatırım yapması gereken madeni açıkladı.

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Orta Doğu'daki gerginlikleri yatırımcılar yakından takip ediyor. ABD'nin İsrail'e misilleme için destek vermeyeceğini açıklamasıyla küresel piyasalar pozitif seyirle güne başladı. Yurt içi piyasalarda borsada sabah saatlerinde düşüş gözlenirken altın serbest piyasalarda 2 bin 500 TL üzerindeki seyrine devam ediyor. Dolar/TL kuru ise dolar endeksinin 106 seviyesine çıkması sonrası 32,40 liradan işlem görüyor.

FED faizlerine yönelik beklentiler ve küresel riskler küresel piyasalarda etkili olmayı sürdürürken TGRT Haber ekranlarında açıklamalar yapan Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıya kritik uyarılarda bulunarak şunları kaydetti:

Borsa risklerden etkilenecek

Çok şükür resmi tatildeydik ve piyasada o derin yarayı hissetmedik ve çok da aman aman kötü bir açılış yapmadık. Bu bizim için şans büyük bir şans. Ancak ben Borsa İstanbul üzerindekisinde 9.209 9.850 puan aralığını takip etmeye devam ediyorum.

Sabahları Negatif gördüğüm devam eder, çünkü belirsizlikler var tabii. Uzun vadede yıl sonuna kadar 12.000 puan seviyesine nasıl durmaya devam edecek ama kısa vadeye baktığımız zaman da burada yine düşüşlerin bittiğini söylemek oldukça zor ve güç. Çünkü Türkiye tarafındaki sınır ülkelerde yaşanan veya bölgelerde yaşanan jeopolitik gelirimler olduğu için hâliyle bizde etkileneceğiz. Ben kısa vadede negatif görünümün devam edeceğini tahmin ediyorum.

Borsa tarafında yine işlem yapan yatırımcılarımızı uzun vadeli bir yatırımcı olması lazım. Hisse senetlerini yine çeşitlendirilmesi lazım. Bir hisse senetine bütün varlarını koymak, beklemek veya zarar etmek çok mantıklı gelmiyor.

Ons altında 100 dolarlık değer kaybı

Şimdi şu an itibariyle ons altın 2.346 $ seviyesinde. Gram altın 2.560 TL seviyesinde. Bunlar fiziki taraftaki fiyatlamalar. Biz tatildeyken bu jeopolitik gerilim tarafında ons altının 2.431 $ seviyesine kadar yükseldiğini, gram altının 2.700 TL seviyesine kadar yükseldiğini gördük.

Yine o gün devreye girdi. Bakın panik yapmayın, sakin olun bu fiyatlara normalde düzeltme yapması lazım ki o günün akşamında gram altın tarafında 140 liralık bir değer kaybı gördük. Ons altında 100 dolarlık bir değer kaybı gördük.

2.600-2.700 dolar bunlar görülecek rakamlar

Yine dün sosyal medya hesaplarımdan yatırımcılara bakın, piyasalar açılana kadar bir acele hamle yapmayın, piyasalara görün sakin olun ondan sonra karar verirsiniz. Evet, orta ve uzun vadede altın yine güvenli liman olma üzerine devam ettirecek 3.000 dolar seviyesinin önüme açıldı.

2.600-2.700 dolar bunlar görülecek rakamlar ve belirsizliğin olduğu süreçlerde altın her zaman güvenli limandır ve bu şekilde yoluna devam edecektir. Ancak zaman zaman da düzeltmeler yapacaktır.

Alt gelir grubunun yatırımı gümüş

Altın, güvenli liman olma özelliğini tekrar piyasalara göstermiştir. Özellikle de altın tarafında bu 2.700'lü rakamlar falan görülünce veya 3.000 rakamının önü açılınca artık şunu telaffuz ediyorum.

Altın artık alt gelir grubunun bir yatırım aracı olmaktan çıkmıştır. Alt gelir grubunun yatırım aracı gümüştür. Orta gelir kısmen alabiliyor ve artık yatırım çeşitliliği değişti.

Tabii ki halk gelir grubu burada yatırım yapmasın mı? Tabii ki yapsın. Gümüşün gram fiyatı 30 TL. O da değer artışlarına devam ediyor. O da kazandırmaya devam ediyor ve tasarruflarını bu şekilde değerlendirebilirler.