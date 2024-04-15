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Sobadan zehirlenerek ölen 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi

Sobadan zehirlenerek ölen 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi defnedildi.

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Dün Fevzioğlu Mahallesi'ndeki evlerinde yaşamını yitiren Ahmet Can (17) ve kardeşi Samet Karaaslan (19) için Hulusi Akar Camisi'nde tören düzenlendi.

Kardeşlerin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak'taki müstakil evde yaşayan Ahmet Can (17) ve kardeşi Samet Karaaslan'ı (19), yataklarında hareketsiz bulan ailenin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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