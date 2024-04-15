BIST 9.722
DOLAR 32,40
EURO 34,55
ALTIN 2.456,29
HABER /  GÜNCEL

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın uğurlanacak

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın uğurlanacak

Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay tarafından hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği gemi, yarın Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkacak.

Abone ol

Türk Kızılayı, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan gıda, un, bebek malzemeleri ve uyku tulumu kolilerinden oluşan 3 bin 774 tonluk yardım, Türk Kızılayın "9. İyilik Gemisi"ne yüklendi.

Mersin Uluslararası Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından yarın düzenlenecek törenle yola çıkacak gemi, yaklaşık 40 saat sürecek deniz yolcuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak. Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Filistin Kızılayına teslim edilecek.

Filistin Kızılayı da yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti’nin yeni İBB Grup Başkanvekili belli oldu
AK Parti’nin yeni İBB Grup Başkanvekili belli oldu
Sudan'da her gün 20 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor!
Sudan'da her gün 20 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor!
Almanya Başbakanı Scholz'dan Çinli otomobil üreticilerine 'adil rekabet' çağrısı
Almanya Başbakanı Scholz'dan Çinli otomobil üreticilerine 'adil rekabet' çağrısı
Airfryer sahibi iseniz dikkat! Bilinmeyen zararları varmış!
Airfryer sahibi iseniz dikkat! Bilinmeyen zararları varmış!
Hakan Ural'dan Özgür Demirtaş'a: Sen nasıl bir gerizekalısın
Hakan Ural'dan Özgür Demirtaş'a: Sen nasıl bir gerizekalısın
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
İslam Memiş'ten altından umudu kesene gümüş tavsiyesi! Yeni yatırım aracı dedi duyurdu
İslam Memiş'ten altından umudu kesene gümüş tavsiyesi! Yeni yatırım aracı dedi duyurdu
Gümrükte 8 milyar TL değerinde uyuşturucu ve eşya ele geçirildi!
Gümrükte 8 milyar TL değerinde uyuşturucu ve eşya ele geçirildi!
Mustafa Sarıgül'den Erdoğan-Özel açıklaması
Mustafa Sarıgül'den Erdoğan-Özel açıklaması
THY'den iptal edilen seferlerle ilgili açıklama
THY'den iptal edilen seferlerle ilgili açıklama
Tarım sektöründen ihracatta ilk çeyrek rekoru
Tarım sektöründen ihracatta ilk çeyrek rekoru
İsrail ordusu, Refah’taki saldırıları için yedek askerleri göreve çağıracak
İsrail ordusu, Refah’taki saldırıları için yedek askerleri göreve çağıracak