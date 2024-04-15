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İzmir’de halk ekmek fiyatında indirim!

İzmir’de halk ekmek fiyatında indirim!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sözünü verdiği Halk Ekmek'te fiyat indirimi vaadini gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 7 TL’den satışa sunulan ekmeği 16 Nisan Salı gününden itibaren 5 TL'den satışa sunulacak.

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İzmir’de 7 TL’den satışa sunulan halk ekmeğin fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatı ile 5 TL’ye indirildi. Başkan Tugay, “Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sözünü verdiği Halk Ekmek'te fiyat indirimi vaadini gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 7 TL’den satışa sunulan ekmeği 16 Nisan Salı gününden itibaren 5 TL'den İzmirlilerle buluşturacak. Yapılan fiyat indirimi ile ilgili konuşan Başkan Tugay, şunları kaydetti:

“Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar alım gücünü azalttı ve vatandaşlarımızı maddi olarak sıkıntıya düşürdü. Bu zorlukları bir nebze olsun azaltarak bütçeleri rahatlatmak ve sofraların vazgeçilmezi ekmeği almakta zorlanan vatandaşımıza kolaylık sağlamak üzere Halk Ekmek’te fiyatları geri çektik. Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacak, her konuda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

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