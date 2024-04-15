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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı ekibin idmanını, asbaşkan Mete Vardar, futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, yönetim kurulu üyesi Burak Aslan ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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