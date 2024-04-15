MHP Başkanlık Divanı belli oldu Bahçeli'nin A takımına 4 yeni isim girdi

MHP’nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen yeni Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısına başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında başlayan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi. Güven tazeleyen Bahçeli'nin yeni 'A takımı' açıklandı.Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplandı.
17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirledi.
15 kişilik Başkanlık Divanı kamuoyuyla paylaşıldı. Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer alıyor.
Buna göre MHP'nin Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
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Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aksu
Medya, İletişim ve Dijital mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı İlyas Topsakal,
Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu
Genel Sekreter İsmet Büyükataman
Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı
Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.