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MHP Başkanlık Divanı belli oldu Bahçeli'nin A takımına 4 yeni isim girdi

MHP Başkanlık Divanı belli oldu Bahçeli'nin A takımına 4 yeni isim girdi

MHP’nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen yeni Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısına başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında başlayan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi. Güven tazeleyen Bahçeli'nin yeni 'A takımı' açıklandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplandı.

17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirledi.

15 kişilik Başkanlık Divanı kamuoyuyla paylaşıldı. Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer alıyor.

Buna göre MHP'nin Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı

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Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aksu

Medya, İletişim ve Dijital mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya

Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı İlyas Topsakal,

Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul

Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu

Genel Sekreter İsmet Büyükataman

Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı

Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.

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