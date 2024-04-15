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Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

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Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda Bitexen Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular koşunun ardından kısa pas çalıştı.

Antrenman kondisyon ağırlıklı çalışma ile tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Faye, Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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