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Süt fiyatları arttı! Tavsiye fiyatına yüzde 8,5 zam geldi

Süt fiyatları arttı! Tavsiye fiyatına yüzde 8,5 zam geldi

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yüzde 8,5 zam yaparak 14,65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. USK, 22 Ocak'tan bu yana çiğ inek sütü tavsiye fiyatını litre başına 13,5 TL olarak belirlemişti.

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Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) duyurusuna göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere tespit edildi.

14,65 lira oldu

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlendi.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek.

Fark ayrıca ödenecek

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.

Duyuruya göre, bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Yüzde 8,5 zam

USK, 22 Ocak'tan bu yana çiğ inek sütü tavsiye fiyatını litre başına 13,5 TL olarak belirlemişti.

Üreticiler memnun değil

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermesi üreticileri memnun etmedi.

Üretici, litre başına en az 16-17 TL istiyor

Süt fiyatlarında yılbaşından itibaren artışın yüzde 20 seviyelerinde olmadığını savunan üreticiler çiğ sütün alim fiyatının 16-17 lira seviyelerinde olması gerektiğini savundular.

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