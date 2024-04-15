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Saffet Sancaklı yeniden MHP'de!

Saffet Sancaklı yeniden MHP'de!

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine geri döndü.

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Geçtiğimiz aralık ayında partisinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine geri döndü.

Sancaklı, 9 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım." ifadelerini kullanmıştı.

MHP
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