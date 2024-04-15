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Seçim sonrası ilk kabine: Masada hangi konular var?

Seçim sonrası ilk kabine: Masada hangi konular var?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Peki masada hangi konular var?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1,5 aylık aranın ve 31 Mart'taki seçimin ardından ilk kez yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. 

EN SICAK GÜNDEM İRAN- İSRAİL GERİLİMİ

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabineyi yarın topluyor. Toplantıda en sıcak gündem maddesinin İran ve İsrail arasından yaşanan gerilimin olacağı düşünülüyor.Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

 Kabinede görüşülmesi beklenen önemli diğer bir başlık ise terörle mücadele. TSK'nın özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının kapsamını bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. 

Toplantıda bu operasyonlar ve terörle mücadeledeki faaliyetler hakkında değerlendirmeler yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK'A GİDİYOR

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da Kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor.

OVP'DE SON DURUM ELE ALINACAK

Kabine toplantısının bir diğer konusu ekonomi olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak. Toplantıda ekonomi programlarına ilave tedbirlerin alınmasına ilişkin görüşmeler yapılması bekleniyor. 

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