Galatasaray'dan farklı galibiyet!

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

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rendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 56. ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 61'de Hakim Ziyech ve 84. dakikada ise Mauro Icardi kaydetti.

Ayrıca ev sahibi ekipte 64. dakikada Leroy Fer, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Fatih Tekke ise 19. dakikada kırmızı kart görerek maçın geri kalanını tribünde takip etti.

Bu sonucun ardından 7 maç sonra kaybeden Alanyaspor 42 puanda kaldı. Üst üste 13. maçını kazanan Cimbom ise 87 puana yükselerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin 33. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Galatasaray karşılaşmayı 4-0 kazandı.

90'+3 Maçın sonuna 3 dakika daha eklendi.

84'GOL! Icardi skoru 4-0 yaptı. Kaan ceza sahasının sağından içeri ortaladı. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda top ağlara gitti.

72'GOL! Barış Alper skoru 3-0 yaptı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Barış Alper, dar açıdan vuruşunu yaptı. Barış'ın çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

64'Alanyaspor'da Leroy Fer, gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

61'GOL! Hakim Ziyech skoru 2-0 yapan golü attı. Sağ çaprazda topla buluşan Ziyech doğrudan kaleyi düşündü. Ziyech'in şık vuruşunda top ağlara gitti.

56'GOL! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper içeri sokuldu. Barış'ın çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

54'Oğuz'un pasında ceza sahasına giren Efecan yerde kaldı. Alanyasporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Oğuz'un vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45'Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

45'+4 İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

41'Mertens'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı trivela vuruşunda top direkten döndü.

32'Galatasaray rakip yarı alanda seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.

25'Mertens sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. Abdülkerim'in golden önce rakibine faul yaptığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

19'KIRMIZI KART! Yardımcı hakeme tepki gösteren Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke kırmızı kart gördü.

18'Savunma arkasına sarkan Icardi topa yetişemedi ve kaleci Ertuğtul ileri çıkarak topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

12'Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın sağ kanattan içeri kesti. Ceza sahasında Ahmed Hassan'dan önce Nelsson araya girerek topu uzaklaştırdı.

8'Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topu son çizgide Aktürkoğlu içeri çevirdi ama savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

5'Bu dakikalarda her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

1'Maç başladı!

Alanyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan

G.Saray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kererm Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi