BIST 9.680
DOLAR 32,42
EURO 34,49
ALTIN 2.467,72
HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti

Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Ankara'da, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verilirken, detay paylaşılmadı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, 15-16 Nisan'da temaslarda bulunacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor - Galatasaray / CANLI YAYIN
Alanyaspor - Galatasaray / CANLI YAYIN
Karagümrük - Fenerbahçe maçının Portekizli VAR'ı tam not aldı!
Karagümrük - Fenerbahçe maçının Portekizli VAR'ı tam not aldı!
Süt fiyatları arttı! Tavsiye fiyatına yüzde 8,5 zam geldi
Süt fiyatları arttı! Tavsiye fiyatına yüzde 8,5 zam geldi
Müze ve ören yerlerini 1 milyon 700 binin üzerinde kişi ziyaret etti
Müze ve ören yerlerini 1 milyon 700 binin üzerinde kişi ziyaret etti
Bayramda 11,2 milyon araç otoyolları kullandı
Bayramda 11,2 milyon araç otoyolları kullandı
Seçim sonrası ilk kabine: Masada hangi konular var?
Seçim sonrası ilk kabine: Masada hangi konular var?
Yabancı VAR hakemlerine dudak uçuklatan maaş
Yabancı VAR hakemlerine dudak uçuklatan maaş
Saffet Sancaklı yeniden MHP'de!
Saffet Sancaklı yeniden MHP'de!
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını güncelledi
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını güncelledi
Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Türkiye Judo Avrupa Kupası'nın Almanya ayağında 2 madalya kazandı
Türkiye Judo Avrupa Kupası'nın Almanya ayağında 2 madalya kazandı
Su dolu yalağa düşen çocuk boğuldu!
Su dolu yalağa düşen çocuk boğuldu!