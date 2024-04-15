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Biden ve Irak Başbakanı Sudani'den ortak açıklama: Tam ortaklık

Biden ve Irak Başbakanı Sudani'den ortak açıklama: Tam ortaklık

ABD Başkanı Joe Biden ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Beyaz Saray'da bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede ülkeler arasındaki ilişkilere ve Ortadoğu'daki gerilim değindi.

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ABD Başkanı Joe Biden,  Irak lideri Muhammed Şiya es-Sudani'yi Beyaz Saray'da ağırladı. İki lider Ortadoğu'da gerilim tırmanırken ortaklık konusunu görüşme gerçekleştirdi. 

“İlişkilerde 'tam ortaklığa' geçmek istiyoruz”

İsrail'e olan bağlılığını yineleyen Biden, "Irak da dahil olmak üzere ABD bölgedeki çıkarlarını ve ortaklarını korumaya kararlı" dedi. Irak ve ABD'nin DAEŞ'i yenmek için omuz omuza çalıştığını söyledi. 

Diğer yandan Irak Başbakanı Sudani,  Ortadoğu'da yaşanan olaylarda ABD ve Irak'ın görüşlerinin farklı olabileceğini ve çatışmanın büyümesini engellemek istediklerini belirtti. 

ABD ile ilişkilerde "tam ortaklığa" geçmek istediklerini belirten Sudani, 
ABD-Irak ilişkilerin önemli bir kavşakta bulunulduğunu belirtti. 

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