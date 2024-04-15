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Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail mart ayında 6 gazeteciyi öldürdü

Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail mart ayında 6 gazeteciyi öldürdü

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in mart ayında gazetecilere karşı gerçekleştirdiği 105 "suç ve ihlal" saldırısında 6 gazetecinin hayatını kaybettiğini, 9 gazetecinin yaralandığını bildirdi.

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Filistinli Gazeteciler Sendikasının Özgürlükler Komitesi, İsrail'in basın mensuplarına karşı işlediği suç, ihlal ve saldırılarına ilişkin aylık raporunu yayımladı.

Raporda; İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarını farklı boyutlarda artırdığı belirtilirken, Gazze Şeridi'nde 3 gazetecinin evlerine doğrudan düzenlenen saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 3 gazeteci şarapnel isabet etmesi sonucu öldü, 9 gazeteci de yaralandı.

İsrail mart ayında gazetecilere yönelik 105 "suç ve ihlal saldırısı" gerçekleştirdi; bu ihlaller sonucu gazetecilere ait 12 ev ve tesis yıkıldı, 8 gazeteci de alıkonuldu.

Bu süre zarfında İsrail ordusunun gazetecilere ait 4 ev ve tesise baskın düzenlediği, 3 kez gazetecilere doğrudan ateş açtığı, yaklaşık 10 gazeteciyi de darbettiği bilgisine yer verildi.

Rapora göre ayrıca İsrail mart ayında 3 gazeteciyi hakim karşısına çıkardı, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da basın kuruluşlarını hedef aldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Nisan'da yayımladığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 140 olduğunu bildirmişti.

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