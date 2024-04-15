BIST 9.680
DOLAR 32,44
EURO 34,47
ALTIN 2.485,95
HABER /  GÜNCEL

Selçuk Bayraktar'dan PKK destekçisi Geerdink'e iki dilde yanıt

Selçuk Bayraktar'dan PKK destekçisi Geerdink'e iki dilde yanıt

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, X hesabından Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi.

Abone ol

Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e yönelik X hesabından paylaşımda bulundu.

"TÜRKLERLE KÜRTLERİN YÜZYILLARDIR KARDEŞÇE YAŞADIĞI YER"

Bayraktar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk û kurd bi biratî lê dijîn." ifadelerini kullandı.

GEERDINK TÜRKİYE'DEN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Öte yandan Geerdink, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Barış Alper Yılmaz: Tek hedefimiz şampiyon olabilmek
Barış Alper Yılmaz: Tek hedefimiz şampiyon olabilmek
Okan Buruk: Rakibimize bakmıyoruz, Fenerbahçe ile ilgilenmiyoruz
Okan Buruk: Rakibimize bakmıyoruz, Fenerbahçe ile ilgilenmiyoruz
İran'ın Paris Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
İran'ın Paris Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Alanya'da saha kenarı karıştı! Fatih Tekke kırmızı kart gördü
Alanya'da saha kenarı karıştı! Fatih Tekke kırmızı kart gördü
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail mart ayında 6 gazeteciyi öldürdü
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail mart ayında 6 gazeteciyi öldürdü
Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti
Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti
Panathinaikos'tan Fatih Terim için 'imparator' paylaşımı
Panathinaikos'tan Fatih Terim için 'imparator' paylaşımı
Biden ve Irak Başbakanı Sudani'den ortak açıklama: Tam ortaklık
Biden ve Irak Başbakanı Sudani'den ortak açıklama: Tam ortaklık
İsrail Savaş Kabinesi, İran saldırısına karşılık verme kararı aldı
İsrail Savaş Kabinesi, İran saldırısına karşılık verme kararı aldı
Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti sürüyor!
Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti sürüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Beşiktaş, Fernando Santos'un sözleşme fesih detaylarını paylaştı
Beşiktaş, Fernando Santos'un sözleşme fesih detaylarını paylaştı