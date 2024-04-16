Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de TFF'nin aldığı kararla yabancı VAR hakemleri göreve başlamıştı. Bu sırada Süper Lig'de görev yapan yabancı VAR hakemlerinin de maç başına kazandıkları ücret ortaya çıktı.

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Kulüplerin yabancı hakem talepleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) yeni bir karara itti. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in geride kalan haftalarında yabancı VAR hakemlerinin belirli maçlarda görev yapacağı söylenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek. TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi. Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak."



Yabancı VAR hakemi ücretleri ne kadar?

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; yabancı hakem projesinin maliyeti ortaya çıktı. Yabancı hakem maliyetinin yol ve harcırah paraları içinde maç başına yaklaşık 200 bin TL'yi bulduğu söylendi. Türkiye'deki VAR hakemleri ise maç başına 15 bin TL alıyor. AVAR hakemi ücreti ise 7 bin 500 lira.