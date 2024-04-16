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İsrail Gazze'de cami bombaladı: Ölü ve yaralılar var

İsrail Gazze'de cami bombaladı: Ölü ve yaralılar var

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir evi ve Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Fahura Şehitleri Camisi'ni bombaladı. Saldırılar sonucunda birçok Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı.

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Altı aydır Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Libde ailesine ait evin savaş uçaklarınca bombalanması sonucu, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bulunan Fahura Şehitleri Camisi'ni de bombaladı. Saldırı sonucu ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentine giren İsrail ordusuna ait araçlar yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu kuşatarak ateş açtı.

İsrail ordusunun kara saldırısıyla eş zamanlı olarak Beyt Hanun'da elektrik ve internet kesildi.

Gazze'de can kaybı 33 bin 797'e yükseldi

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