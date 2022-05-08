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Fiyatlar şoke ediyor! Tarlada 2 tezgahta 10 lira "Uygun fiyata yemek isteyen..."

Fiyatlar şoke ediyor! Tarlada 2 tezgahta 10 lira "Uygun fiyata yemek isteyen..."

 BURSA'DA tarlalarda marul hasadı başladı. Tarlada üreticiden 2 liraya alınan marul pazar ve marketlerde 10 liradan satılıyor.

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Kestel ilçesi Dudaklı köyünde üreticiler ektikleri marulları hasat etmeye başladı. Her biri 1,5 kilo ağırlıkta olan marulları üreticiler tanesini 2 liradan satıyor. İriliğiyle ön plana çıkan marullar ise pazar ve marketlerde tanesi 10 liradan satılıyor.

 Üreticiler bir sezon boyunca yetiştirdikleri ürünleri uygun fiyata satmalarına rağmen büyük farklarla tezgahlarda satıldığını öğrenince tepki gösteriyor.

Marul hasadının 15 gün önce başladığı ifade eden Dudaklı köylü üreticiler, "Tarlada marulu biz 2 ila 3 liradan satıyoruz. Ama bizden alınan marul tezgahta 10 ila 12 liradan satılmakta, uygun fiyata marul almak isteyen üretici gelsin tarladan alsın, tarlada ürün uygun fiyata mevcut" dedi.

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