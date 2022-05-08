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Ümraniye’de 'kasis' kazası: Araç takla atarak savruldu

Ümraniye’de 'kasis' kazası: Araç takla atarak savruldu

Ümraniye’de bir sürücü, kasis nedeniyle yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kazada araç içerisinde sıkışan 1 kişi yaralandı.

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Kaza, 15.00 sıralarında Ümraniye Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NZ 4810 plakalı Volkswagen marka araç sürücüsü Alican Şengül, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada önünde hareket halinde olan 34 DKL 616 plakalı Ford marka araç sürücüsünün kasis nedeniyle yavaşlaması sonrası çarpmamak için manevra yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Şengül, aracıyla orta refüje çarparak takla attı. Kazada Alican Şengül yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleriyse araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

"Refüje vurarak takla attı"
Yaşanan kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Eymen Erçin, “Araç yukarıdan aşağıya doğru geliyordu. Öndeki araç kasis nedeniyle yavaşlayınca, arkadaki sürücü de çarpmamak için refüje vurarak takla attı. İtfaiye ekipleri yaralıyı çıkardı. Durumu iyiydi” dedi.

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