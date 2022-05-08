Böyle vicdansızlık görülmedi her yerde aranıyor! Kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi

ANTALYA'da polis ekipleri, kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kent merkezinde kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kamyonetinin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, plakası belirlenen kamyonetin sürücüsünün yakalanması için araştırma yaptığı bildirildi.

Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüde, kamyonetin arkasına bağlı köpeğin gitmemek için direndiği ve bir süre sonra yerde sürüklenmeye başladığı yer alıyor.