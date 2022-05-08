Türkiye düşmanlığı son bulmuyor! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullanıldı

İSRAİL gazetesi The Jerusalem Post, Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban'ın burka kararını duyurduğu haberinde Türk bayraklı görsele yer vererek algı operasyonu yapmaya çalıştı.

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AFGANİSTAN'da kontrolü elinde bulunduran Taliban, ülkedeki kadınlarla ilgili yeni bir karar aldı. Taliban'ın kararnamesine göre Afgan kadınların yeniden yüzlerini örtmesi gerektiğine hükmedildi.

Burka haberinde Türk bayrağı detayı

Gelişmeyi, "Taliban dini lideri kadınlara toplum içinde burka giymelerini emretti" başlığıyla aktaran İsrail basınından The Jerusalem Post gazetesinin haberindeki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı. Kararın Türkiye ile ilgili olmamasına rağmen Taliban haberinin fotoğrafında Türk bayrağı ayrıntısı göze çarptı.

"Pek çok kadın yüzlerini kapatmıyor"

Bir kadının babasının veya en yakın erkek akrabasının denetleneceği, kadının evin dışında yüzünü örtmemesi halinde ilgili erkeklerin hapse atılacağı veya devlet işlerinden kovulacağı kaydedildi. Haberde, "Afganistan'daki kadınların çoğu dini nedenlerle başörtüsü takıyor. Kabil gibi kentsel alanlarda pek çok kadın yüzlerini kapatmıyor" denildi.

Aynı haberde ABD ve diğer ülkelerin Taliban'ın ağustos ayında yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan'a kalkınma yardımını kestiği ve bu ülkenin bankacılık sistemine sert yaptırımlar uyguladığı notuna da yer verildi.