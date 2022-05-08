Altay ve Giresunspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 36. haftasında Altay ile Giresunspor karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Küme düşmesi kesinleşen ve bu sonucun ardından 34 puanla 18. sırada yer bulan Altay, 37. haftada Trabzonspor deplasmanına gidecek. 44 puanla 14. sıraya yerleşen Giresunspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

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13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda kaleciden dönen topu Ahmed Rayan tamamlamak istedi, araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

28. dakikada Giresunspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Sağ kanattan Diabate'nin yaptığı ortada ceza sahasındaki Muhammed Gümüşkaya'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top kaleci Cihan Topaloğlu'ndan döndü. Topla buluşan Flavio'nun aktardığı meşin yuvarlağa dokunan kale önündeki Umut Nayir'in vuruşunda kaleci Cihan bir kez daha topa müdahale etti. Oyunu devam ettiren hakem Cüneyt Çakır daha sonra VAR'ın meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini tespit etmesi üzerine gol kararı verdi: 0-1

36. dakikada sol kanattan Rodriguez'in verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Rayan'ın attığı şutta direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

İlk 45 dakikalık bölüm Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Altay beraberliği sağladı. Sağ kanattan Cebrail'in yaptığı ortada ceza sahasındaki Kappel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

87. dakikada sol kanattan Rodriguez'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Thaciano'nun kafa vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Altay: 1 - 1 :Giresunspor

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş (Dk. 58 Eren Erdoğan), Zeki Yıldırım (Dk. 83 Nurettin Küçükdeniz), Poko, Thaciano, Kappel, Rodriguez, Rayan (Dk. 58 Erdem Özcan)

Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru (Dk. 71 Hayrullah Bilazer), Perez, Sergen Piçinciol, Emre Taşdemir (Dk. 62 Aziz Eraltay), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Serginho) Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Umut Nayir

Goller: Dk. 28 Umut Nayir (GZT Giresunspor), Dk. 60 Kappel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 8 Perez, Dk. 21 Emre Taşdemir, Dk. 61 Sergen Piçinciol, Dk. 89 Aziz Eraltay (GZT Giresunspor), Dk. 88 Björkander (Altay)