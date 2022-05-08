Rusya'nın ince hesapları! BMGK'de ilk kez Ukrayna kararına onay verildi

UKRAYNA savaşı tüm acımasızlığı ile sürerken Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ilk kez Ukrayna'da barış isteyen bir çağrıyı veto etmedi. Rusya'nın bu hamleyi cephedeki kazanımlarını korumak ve Ukrayna'yı gerilimi tırmandıran taraf olarak göstermek için yaptığı konuşuluyor.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya açtığı ilan edilmemiş savaşta aylar geride kalırken Rusya yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) sürpriz bir hamleyle Ukrayna savaşıyla ilgili karara destek verdi. Kararda, "BMGK, Ukrayna'da barış ve güvenliğin korunması konusunda derin endişe duymaktadır" ifadesiyle konseyin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in savaşa barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklediği belirtildi. Böylece BMGK'nin veto hakkına sahip beş daimi üyesi ülke savaşın başından bu yana ilk defa bir bildiriyi ortak kararla kabul etmiş oldu.

Guterres'ten destek

Rusya'nın bildiri metnini sulandırdığı belirtilirken Antonio Guterres ise bildiriyi olumlu karşıladı. BM Genel Sekreteri, "İlk kez BMGK, Ukrayna barışıyla ilgili tek ses oldu. Dünya, BM sözleşmelerinin değerlerine sahip çıkmak ve silahları susturmak için bir araya gelmelidir" diyerek hayat kurtarmak, acıları azaltmak ve barış yolu bulmak için her türlü çabayı göstereceğini ifade etti.

Rusya'nın planı ne?

Siyasi gözlemciler Rusya'nın bu adımını cephedeki mevcut kazanımlarla savaşı bitirme hazırlığı olarak yorumladı. Rusya, BMGK'de kabul edilen Ukrayna bildirisine dayanarak Donbas, Zaporojya ve Herson bölgelerinin ilhakını perçinleştirme peşinde. Ukrayna, ileride kendi topraklarını geri almak için saldırıya geçerse Rusya bu bildiriye dayanarak Ukrayna'yı 'gerilimi tırmandıran taraf' olarak göstermeye kalkabilir.