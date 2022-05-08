Rizespor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u mağlup etti
Süper Lig'in 36. haftasında küme düşen iki takımın mücadelesinde Rizespor, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Bu sonucun ardından puanını 36 yaparak 17. sıraya yerleşen Rizespor, 37. haftada Sivasspor'u ağırlayacak. 20 puanla ligin dibine demirleyen Yeni Malatyaspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.Abone ol
1. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.
7. dakikada konuk ekip öne geçti. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Aminu iyi yükselerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
10. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Ponck'un pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan yaptığı sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2
45+1 dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Haqi orta sahadan kaptığı topu Tetteh'e verdi. Tetteh'in bekletmeden gönderdiği pasta topla buluşan Rahman Buğra Çağıran meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
64. dakikada Phiri'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlara gitti: 1-3
73. dakikada Emirhan Topçu'nun ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.
Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Yeni Malatyaspor: 1 - 3 :Rizespor
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk. 77 Murat Akşit), Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 33 Hafez), Barış Başdaş, Campi, Awuku, Atakan Müjde, Jospin, Mert Miraç Altıntaş (Dk. 46 Umut Taniş), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 77 Berat Mert), Haqi (Dk. 69 Berat Yaman), Tetteh
Rizespor: Gökhan Akkan, Eren Albayrak, Emirhan Topçu, Ponck, Gökhan Gönül, Sabo (Dk. 88 Efe Tecimer), Phiri, Aminu (Dk. 63 Pohjanpalo), Deniz Hümmet (Dk. 63 Mendes), Yusuf Sarı (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Cisse (Dk. 63 Bolasie)
Goller: Dk. 7 Aminu, Dk. 10 Yusuf Sarı, Dk. 64 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Gökhan Gönül, Dk. 74 Ponck (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Jospin (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)