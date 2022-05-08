Batılı bankaların Rusya'dan çıkma kararı 10 milyar doları buhar edebilir

İNGİLİZ gazete Financial Times'in hesaplamalarına göre Batılı bankaların Rusya'dan çıkma kararı 10 milyar dolarlık kayba neden olacak.

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Batılı bankalar Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan çıkma kararı alırken 10 milyar dolarlık darbeye hazırlanıyor. İngiliz gazete Financial Times'in haberine göre; bu hafta Avrupalı bankalar daha önce ABD'li bankaların yaptığı gibi Rusya operasyonlarının sona ermesiyle oluşacak kayıplar için milyarlarca avroluk karşılık ayırdı.

Financial Times'in hesaplamalarına göre Batılı bankaların Rusya riskinin toplamı 86 milyar dolar düzeyinde. Bu bankaların Rusya'da toplamda 40 bin çalışanı bulunuyor.

Avrupalı bankalar arasında en büyük kayıp riski Fransız banka Societe Generale'de. Toplam Rusya riski 19 milyar dolar bankanın Rusya'dan çıkış kararı dolayısıyla 3,9 milyar dolarlık kayıp yaşaması öngörülüyor.

Societe Generale'i İtalyan Unicredit izliyor. Bankanın toplam Rusya riski 5,6 milyar dolar olarak hesaplanırken Rusya pazarından çıkışı dolayısıyla 1,4 milyar dolarlık kayıp yaşaması öngörülüyor.

ABD'li Citigroup'un da 1 milyar dolarlık zarar yazması bekleniyor.