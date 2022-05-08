Hakkari'de aylar önce çığ altında kalan İranlıların cesetleri bulundu

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde beş ay önce çığ altında kalan üç İranlının cansız bedeni bulundu.

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12 Ocak'ta İran sınırındaki Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Tekeli köyüne bağlı Tanyolu mezrasından İran'ın Urmiye bölgesine gitmek isteyen İran uyruklu Barzan Mihendi, Eshed Seydaniferd ve Behlül Seydaniferd'in üzerine çığ düştü.

Beş ay önce çığ altında kalan ve o dönem etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir türlü bulunamayan üç kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bölgeye gelen askerler tarafından yapılan geniş çaplı aramada üç kişinin cenazesi bulunarak yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi ve İran'a gönderildi.