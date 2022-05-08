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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü paylaşımı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği ve sözleri de sanatçıya ait olan 'Hoşça Kal Anne' şiirinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğraflar yer aldı.

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