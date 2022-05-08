Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Kazanamadığımız için üzgünüz

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 1-1 biten Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 36. hafta dev bir derbiye ev sahipliği yaptı. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde formda Fenerbahçe ile karşılaştı. İlk 10 dakikasında gerilimin doruklara çıktığı derbiden 90 dakika sonunda kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Beşiktaş, bir penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Burada oynanan derbilerdeki tutkuyla ilgili buraya gelmeden önce bana bahsetmişlerdi. 29 yıldır futbolun içindeyim, bugün benim için gerçekten özel bir gün olarak kalacak" dedi.

"2. yarıda çok fırsat bulduk" diyen Ismael, "Her şeyi yaptık, her şeyi yaptığımız ve kazanamadığımız için üzgünüz" diye konuştu.