BIST 2.459
DOLAR 14,94
EURO 15,77
ALTIN 905,21
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Kazanamadığımız için üzgünüz

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Kazanamadığımız için üzgünüz

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 1-1 biten Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'de 36. hafta dev bir derbiye ev sahipliği yaptı. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde formda Fenerbahçe ile karşılaştı. İlk 10 dakikasında gerilimin doruklara çıktığı derbiden 90 dakika sonunda kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Beşiktaş, bir penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Burada oynanan derbilerdeki tutkuyla ilgili buraya gelmeden önce bana bahsetmişlerdi. 29 yıldır futbolun içindeyim, bugün benim için gerçekten özel bir gün olarak kalacak" dedi.

"2. yarıda çok fırsat bulduk" diyen Ismael, "Her şeyi yaptık, her şeyi yaptığımız ve kazanamadığımız için üzgünüz" diye konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
G7 ülkelerinden kritik karar: Rusya'nın petrolünü almayacağız
G7 ülkelerinden kritik karar: Rusya'nın petrolünü almayacağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı
Sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı
Hakkari'de aylar önce çığ altında kalan İranlıların cesetleri bulundu
Hakkari'de aylar önce çığ altında kalan İranlıların cesetleri bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü paylaşımı
Batılı bankaların Rusya'dan çıkma kararı 10 milyar doları buhar edebilir
Batılı bankaların Rusya'dan çıkma kararı 10 milyar doları buhar edebilir
Türkiye düşmanlığı son bulmuyor! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullanıldı
Türkiye düşmanlığı son bulmuyor! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullanıldı
Altay ve Giresunspor puanları paylaştı
Altay ve Giresunspor puanları paylaştı
Rizespor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u mağlup etti
Rizespor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u mağlup etti
Rusya'nın ince hesapları! BMGK'de ilk kez Ukrayna kararına onay verildi
Rusya'nın ince hesapları! BMGK'de ilk kez Ukrayna kararına onay verildi