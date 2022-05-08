G7 ülkelerinden kritik karar: Rusya'nın petrolünü almayacağız

G7 ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.

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Beyaz Saray, G7 liderlerinin online olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla düzenledikleri zirve sonrası yazılı bir açıklama yaparak Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu.

Liderlerin Ukrayna'yı müzakere masasında ve sahada desteklemeye devam edeceklerini dile getirdikleri belirtilen açıklamada Rusya'ya bugüne kadar uygulanan yaptırımların ülkenin son 15 yılda elde ettiği kazanımları yok ettiği aktarıldı.

ABD'den Rus televizyonlarına yaptırım

Rusya'ya yönelik ABD, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin yeni bir yaptırım paketi üzerine anlaştığına işaret edilen açıklamada ABD'nin Rusya devletinin tamamen ya da kısmen kontrolü altındaki 3 televizyonuna yaptırım getireceği kaydedildi.

ABD yönetiminin Rusya ile ilgili kişilere ABD'lilerin muhasebe, kredi, şirket yönetimi ya da yönetim danışmanlığı vermesini de yasaklayacağı, böylece Rus elitlerin zarara uğratılacağı bildirildi.

G7 ülkeleri Rusya'dan petrol ithalatını yasaklıyor

Öte yandan ABD'nin halihazırda Rusya'dan petrol ithalatını yasakladığının anımsatıldığı açıklamada G7 ülkelerinin de Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceği ya da tamamen yasaklayacağı belirtildi.

Ayrıca ABD'nin Rusya'dan ahşap malzemeler, endüstriyel motorlar, fanlar, havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni kısıtlamalar getireceği, Rus askeri yetkililere de vize kısıtlaması koyacağı aktarıldı.