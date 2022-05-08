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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! 1 milyon Suriyeli nasıl dönecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! 1 milyon Suriyeli nasıl dönecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni haftanın ilk gününde toplanıyor. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler var.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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