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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Tenerife oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Tenerife oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Lenovo Tenerife, BAXI Manresa’yı 98-87'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) 2022 Dörtlü Finali, İspanya’nın Bilbao kentinde oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi.

On bin kişilik Bilbao Arena’daki finalde karşılaşan iki İspanyol takımından Tenerife, Manresa’yı 98-87 mağlup ederek şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında ise İsrail’in Hapoel U-NET Holon Takımını 88-68 yenen Almanya’nın MHP RIESEN Ludwigsburg takımı bronz madalyanın sahibi oldu.
Öte yandan En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü ise Tenerife’den Marcelinho Huertas aldı.

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