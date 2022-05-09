BIST 2.463
DOLAR 14,97
EURO 15,76
ALTIN 900,92
HABER /  SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor

 Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.

Abone ol

 Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak. 

Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.  Diğer yarı final rövanş mücadelesinde ise 11 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor, saat 20.30'da Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Alanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor, rövanş öncesinde avantaj elde etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İkbal Gürpınar evli mi kaç kere evlendi eşleri kimdir?
İkbal Gürpınar evli mi kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına gelmeye çalışan 44 düzensiz göçmen teknenin batması sonucu öldü
Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına gelmeye çalışan 44 düzensiz göçmen teknenin batması sonucu öldü
İkbal Gürpınar oğulları Efe ve Alper kimdir kaç yaşında? İkbal Gürpınar gelini kimdir?
İkbal Gürpınar oğulları Efe ve Alper kimdir kaç yaşında? İkbal Gürpınar gelini kimdir?
Tayvan'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Tayvan'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması
AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması
Bu etleri kime yedirecekler? Yüzlerce kilo et et kamyonet kasasında toz toprak içinde taşındı
Bu etleri kime yedirecekler? Yüzlerce kilo et et kamyonet kasasında toz toprak içinde taşındı
Erdem Baş'ın eşi Servet Su Deniz kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?
Erdem Baş'ın eşi Servet Su Deniz kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ MOSSAD ajanı mı? Bülent Orakoğlu yazdı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ MOSSAD ajanı mı? Bülent Orakoğlu yazdı
Erdem Baş kimdir aslen nereli kaç yaşında Erdem Baş dizileri hangisi?
Erdem Baş kimdir aslen nereli kaç yaşında Erdem Baş dizileri hangisi?