Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD Başkanı Biden'e F-16'lar Türkiye'ye verilmesin diyecek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina’nın Ukrayna politikasının Türkiye odaklı olduğunu itiraf etti. Miçotakis, Türkiye ile açık sorunları varken ülkesinin NATO yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu söyledi.

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Yunan To Vima gazetesindeki demecinde Başbakan Miçotakis, “Yunanistan’ın, Türkiye ile açık meseleleri varken NATO’daki yükümlülüklerini yerine getirmekte tutarlı olmaması düşünülemez” dedi.

Ege’de, 26-28 Nisan’da Türk ve Yunan savaş uçakları arasında yaşanan gerginliğe rağmen ilişkilerde 2020’deki “Oruç Reis krizi”ne kısayla yumuşama eğilimi gördüğünü de belirten Miçotakis, “10 gün önce bir büyük bir gerginlik yaşadık ve sonra durdu. Belki bir hafta sonra yine başlayabilir” şeklinde konuştu.

Yunan savaş uçakları, 26-28 Nisan tarihleri arasında Ege’de provokatif uçuşlarla, 30 kez Türk hava sahasını ihlal etmişti. Türk savaş uçakları, angajman kuralları gereği bu ihlallere cevap vermişti. Atina, Türk savaş uçaklarının Yunan ihlallerine yanıtı üzerine protesto girişiminde bulunmuştu. Miçotakis, Türkiye’yi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e şikâyet etmişti.

"F-16’lar verilmesin"

Bu arada Başbakan Miçotakis’in ABD’de 16 Mayıs’da Başkan Joe Biden ile görüşmesi ve 17 Mayıs’ta da Kongre’de yapacağı konuşma ile ilgili Atina’daki beklentiler giderek artıyor. Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon’un (SYRİZA) lideri eski Başbakan Aleksis Çipras, Real News gazetesindeki demecinde, Miçotakis’ten beklentisinin, ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı vermesini engellemesi olduğunu söyledi.

Çipras, “Başbakan Miçotakis’ten beklentim Türkiye’ye F-16 savaş uçağı verilmesinin iptalini talep etmesidir. ABD’den ayrıca, Türkiye’ye karşı güvenlik teminatları da istemelidir” ifadesini kullandı. SYRİZA lideri şöyle konuştu: “Miçotakis, ABD’ye süre sınırı olmadan askeri tesisler tahsis etti. Erdoğan’ın Türkiyesi ise Ukrayna savaşındaki arabuluculuğu sayesinde, hem uluslararası alandaki rolünü, hem de ABD ile ilişkilerini güçlendirdi. Biz, kraldan daha kralcı gibi davranarak, Amerikalılara askeri tesisler tahsis edip Ukrayna’ya silah gönderirken, ABD Türkiye’ye savaş uçağı verecek.”

ABD ile anlaşma parlamentoda

Miçotakis’in ABD ziyareti öncesi Washington ile geçen ekimde imzalanan askeri işbirliği anlaşması (güncellenmiş yeni protokol) ile ilgili yasa tasarısı da parlamentoya sunuldu. Tasarı, perşembe günü Yunan parlamentosunda oylanacak. Anlaşma, Meriç’te Türk hududu yakınındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrinden Girit Adası’na kadar ABD’nin Yunanistan’daki askeri varlığını güçlendirmesini öngörüyor. Aynı anlaşma gereği, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin, Dedeğaç’taki “Yanuli” karargâhı, Selanik’e 92 kilometre mesafedeki Litohoro atış talim sahası ve Volos şehrinde bulunan Stefanovikio hava üssündeki “Yeorguli” piyade taburu karargâhı ABD’ye üs olarak tahsis ediliyor. Ayrıca Girit adasının Suda mevkisinde bulunan ABD deniz ve hava üssünün sahası da genişletiliyor. Öte yandan, Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Rum yönetimi ve ABD dışişleri bakanları Nikos Dendias, Yair Lapid, Yannis Kasulidis ve Antony Blinken “3+1 işbirliği” çerçevesinde, bugün telekonferans yöntemi ile bir görüşme yapacak. Görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve enerji konularının ele alınması bekleniyor. (Yorgo Kırbaki)