Cumhuriyet'teki olay Ekrem İmamoğlu yazısı! Barış Terkoğlu yerin dibine soktu

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi ve sonrasında yaşananlar gündemdeki yerini koruyor. Bu kez Ekrem İmamoğlu'na ummadığı bir taraftan ağır bir yazı geldi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, İmamoğlu'nu yerin dibine soktu...

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun Karadeniz turunda kendisine eşlik eden gazeteciler arasında Nagehan Alçı‘nın da bulunması tepki çekmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun, eleştirilere 200-300 kişinin kendi arasında yaptığı eleştiriler demiş ve Alçı’nın bölgede çok sevildiğini iddia etmişti. Ertesi günde İmamoğlu, Deniz Gezmiş anma etkinliğinde parmak sallayarak “Akıllı olun” demiş, eleştiriler için “Vız gelir tırıs gider” demişti. İmamoğlu büyük tepkiler üzerine cumartesi günü o söz için özür diledi ama tartışma tam gaz sürüyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşesinde zehir zemberek bir yazı kaleme aldı. Ekrem İmamoğlu'na ağır bir dille yüklenen Terkoğlu şu ifadeleri kullandı:

*“Türkiye için çıktığı yolculuğun sonunda “acaba İstanbul fazla mı geldi” dedirtti ya… “Herkes konuşsun” diye başladığı hikayeyi, parmak sallayarak “akıllı olun” diye bitirdi ya… Hesabını, oy torbalarının üstünde uyuyanlara, “kaç kişisiniz” diyecek noktaya vardırdı ya…

*“16 milyonun başkanıyım” derken, Fenerbahçe’yle bile karşı karşıya gelecek kadar toplumsal iletişimden koptu ya… Düzeni değiştirmek istediği için asılan gençlerin anmasında, kürsüye çıkıp büyüklüğünü anlatacak kadar kendine sevdalandı ya…

*Tek adamdan, despotluktan, “devlet benim”den sıkılanlara; “güç zehirlenmesi”nin ve kibrin kaynağının, büyük koltuk değil insanın küçülmesi olduğunu gösterdi ya…

*Kendiyle baş başa kalıp sorgulama mı yapar, uzman terapisiyle mi huzuru bulur, yoksa kendisini büyüten Süleymancı abilerine mi danışır, bilmem…”