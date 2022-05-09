Son hava durumu açıklaması! Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı kar yağışı da var o güne dikkat edin İstanbul, Kayseri, Ordu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9-15 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı.Buna göre Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat başta olmak üzere bazı şehirlerde sağanak yağış bekleniyor. Yurdun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışı bekleniyor. Uzman isim Orhan Şen de perşembe gününe dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yani hava durumu açıklaması geldi. 9-15 Mayıs tarihlerine yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi:
Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artacağı Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
Bugün ise pek çok kentte sağanak bekleniyor. O iller şöyle sıralandı:
İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat
Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların artacağını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:
-Bugün Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, GDA da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'nun yükseklerinde KKY ve kar şeklinde diğer yerlerde sağanak yağmur şeklinde.
-Güney Doğu'da sıcaklıklar artıyor diğer yerlerde değişim yok. İstanbul 18 İzmir 25 Antalya 24 Ankara 20 C