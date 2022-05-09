Son hava durumu açıklaması! Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı kar yağışı da var o güne dikkat edin İstanbul, Kayseri, Ordu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yani hava durumu açıklaması geldi. 9-15 Mayıs tarihlerine yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artacağı Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.