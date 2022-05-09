Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan 2,5 milyon liralık izinsiz fotoğraf davası

İnter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, üzerinde oynama yapılarak sihirbaz kılığına sokulduğu fotoğraflarını reklam amacıyla izinsiz olarak sosyal medyada paylaşan kripto para alım satım platformuna 2,5 milyon liralık tazminat davası açtı.

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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, avukatı Emin Özkurt aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine başvurarak kripto para alım satım işleri yapan bir firmaya dava açtı.

Avukat Özkurt tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Türk Milli Takımı'nın 10 göğüs numaralı formasını yıllardır gururla taşıyan Çalhanoğlu'nun halen dünyanın en prestijli futbol liglerinden İtalyan Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) Inter takımında oynadığı anlatıldı.

Profesyonel sporcu kimliğiyle uluslararası üne sahip Çalhanoğlu'nun, sosyal paylaşım platformu Instagram'da 2,7 milyon kişiyle en fazla takip edilen Türk Milli Takım oyuncusu olduğu belirtilen dilekçede, milli takımın ana sponsoru olan kripto para alım satımı yapan bir firmanın futbolcunun görüntülerini izin almaksızın haksız ve hukuka aykırı Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya hesaplarında kullandığı aktarıldı.