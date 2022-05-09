Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya şok suçlamalar: Atamanlar diye bir grup

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Soylu ve ekibinin 2015 yılında yaşananlara benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planladığını iddia etti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'Ümit Özdağ istihbaratçıdır' iddiasına tepki gösteren Özdağ, "Keşke kendisi de istihbaratçı olabilseydi. Ancak ben istihbaratçı değilim. İstihbarat ve milli güvenlik birimleri konusunda çalışan bir akademisyen ve siyasetçiyim." dedi.

Çiller'in etrafında "anneciğim" diye dolaşıyordu

Soylu'yu hedef alan Özdağ, "Ben bu ülke için alışırken Soylu, DYP ilçe başkanı olarak Tansu Çiller'in etrafında "anneciğim" diye dolaştığını da sonrasında bir genel başkanın çantacılığını yaptığını da biliyoruz" iddiasında bulundu.

"Yeni videolar çektireceğim"

Sığınmacı karşıtı Sessiz istila filmini fonlamakla suçlayan Soylu'ya cevap veren Özdağ, “Sessiz İstila” filmi yasalar önünde suç değil. Soylu benim banka hesaplarımı kontrol ediyorsunuz, kredi kartı ödemelerimi kontrol ediyorsunuz, borçla çalıştığımı biliyorsunuz. Sana söz veriyorum, yeni borç alacağım, yeni videoları çektireceğim." diye konuştu.

Sığınmacılar üzerinden şiddet dalgası planlanıyor iddiası

Soylu hakkında iddialarını sürdüren Özdağ, çok konuşulacak bir iddiayı paylaştı:

"Soylu ve ekibi çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasının bu sefer sığınmacılar üzerinden planlandığı anlaşılıyor.

Bu noktada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na sesleniyorum. Sayın Davutoğlu korkmayın, tehdit edildiğinizi kamuoyunda gördük, çıkın, Haziran - Kasım 2015 arasında ne olduğunu anlatın. Çünkü benzer bir çalışma tekrar başlamış görünüyor.

"Atamanlar diye bir grup kaçakçılara karşı şiddet propagandası yapmaktadır"

Seçimlere giderken seçmeni terörize etmek, Zafer Partisi’ne karşı bir şiddet dalgası başlatarak provokatörler aracılığıyla eylemleri Zafer Partisi’ne mal etmek istiyorlar. Atamanlar diye bir grup sığınmacı ve kaçaklara karşı sosyal medya üzerinden şiddet propagandası yapmaktadır. Ne İçişleri Bakanlığı, ne Adalet Bakanlığı bu konuda soruşturma başlatmadı.

Biz suç duyurusunda bulunduktan sonra grup kendisini feshettiğini açıkladı. Kendisini feshettiğini açıklayan grup ben Süleyman Soylu’yu bulmak için İçişleri Bakanlığı’na gideceğimi açıklayınca Facebook üzerinden açıklama yaptı. “Ümit Özdağ’ı desteklemek için İçişleri Bakanlığı’na geliyoruz” dedi, bir provokasyon girişiminde bulundu. Ben, “Siz provokatörsünüz, ne yanımda ne sağımda solumda sizi istemiyorum” dedim. Şimdi bütün sosyal medya hesaplarında bana ve Zafer Partisi’ne hakaret ediyorlar.

Karanlık odaklarla ilişkili bir grup

Grup, karanlık odaklarla ilişkili bir grup şimdi benzer grupların oluşturulmaya başladığını görüyoruz. Bakın Ümit Özdağ bir tahmin yürütüyor demeyin, Ümit Özdağ ve genel merkez yöneticilerimiz olarak bilerek konuşuyoruz."