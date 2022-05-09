Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı'nın karısına mesaj atıp sitem etti! Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü

HABERTÜRK Yazarı Fatih Altaylı, karısına mesaj atıp sitem eden Ertuğrul Özkök’e çok sert yüklendi. "O aklama yazıları bile çok korktuğun kovulmanı engellemedi ama belli ki hâlâ ders almamışsın" diyen Fatih Altaylı, "Memleket bu halde iken, 'Aman başıma bir şey gelmesin' diye senin gibi davranmamızı bekleme" ifadelerini kullandı.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna katılmasının ardından Mehmet Cengiz ile yaptığı röportajda ona hak verdiği için eleştirdiği Ertuğrul Özkök’ün eşine mesaj attığını yazdı. Altaylı, Özkök’e, “Memleket bu halde iken, hepimizin senin gibi, ‘Aman başıma bir şey gelmesin’ diye dün seni hapse attırmak için yazı yazanlarla can ciğer kuzu sarması olmamızı bekleme” diye seslendi.

Fatih daha önce de aleyhime yazı yazdı ama bu kez çok ağırıma gitti

Fatih Altaylı, "Ona karakter denir, yumruk değil" başlıklı bugünkü yazısında, Ertuğrul Özkök’ün eşine, “Fatih daha önce de benim aleyhime yazı yazdı ama bu kez çok ağırıma gitti. Benim menfaat karşılığı yazı yazdığımı iddia etmiş. Böyle bir şey yapmayacağımı en iyi o bilmeli. Üstelik de çok eleştirildiği Tayyip Erdoğan röportajı sonrası ben ona destek vermiştim” mealinde mesaj attığını belirtti.

Özkök'e neden 'aklama-paklama yapan' dedi?

Önceki yazısında Özkök’ten “aklama paklama yapan” diyerek bahsettiğini bunun sebebinin de Mehmet Cengiz’e “haksızlık yapıldığını” öne sürmesi olduğunu ifade eden Altaylı, şunları kaydetti:

“Ertuğrul Özkök’e bu konuda çok daha ağır bir yazım oldu geçmişte. Hürriyet’teki son günlerinde Milli Piyango ile ilgili suçlamalar olduğunda Milli Piyango Genel Müdürü ile, Rıdvan Dilmen tarafından Turkcell BİP’e yönelik suçlamalar olduğu zaman Turkcell yöneticileri ile yaptığı röportajlar bu işin şahikasıdır. O zaman Laundromat olduğunu yazmıştım."

Kendince bizi gereksiz kavgacı, kötü gösterecek!

"Ha bir de utanmadan beni ve benim gibi az sayıda gazeteciyi ‘yumrukları sıkılı’ olmakla suçlamışsın. Kendince bizi gereksiz kavgacı, kötü gösterecek. Kendisini ise barışçı, çiçek çocuk."

Bazı insanlarda ‘karakter’ diye bir şey var!

"Memleket bu halde iken, hepimizin senin gibi, ‘Aman başıma bir şey gelmesin’ diye dün seni hapse attırmak için yazı yazanlarla can ciğer kuzu sarması olmamızı bekleme. Bazı insanlarda ‘karakter’ diye bir şey var. Sen onu yumruk zannediyorsun. Hatırlarsan, o aklama yazıları bile senin çok korktuğun kovulmanı engellememişti. Ama belli ki, hala ders almamışsın.”