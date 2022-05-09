BIST 2.464
DOLAR 14,99
EURO 15,79
ALTIN 898,80
HABER /  DÜNYA

"Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının yazarından şok itiraf

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının yazarından şok itiraf

ABD'de kocasını öldürmekle suçlanan "Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının yazarı Nancy Crampton Brophy'nin, suçunu itiraf ettiği iddia edildi.

Abone ol

New York Post'un haberine göre, Oregon eyaletine bağlı Multnomah bölgesindeki savcı Shawn Overstreet, 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy'nin, 2 Haziran 2018'de 63 yaşındaki kocası Daniel Brophy'i öldürmekle suçlandığını söyledi.

İddiaya göre, yazar, silahla önce sırtından vurduğu kocasına, yerdeyken de ateş etti. Savcı Overstreet, Brophy'nin bir hücre arkadaşına yanlışlıkla itirafta bulunduğunu ifade etti.

Brophy ile hücre arkadaşı arasında geçen konuşmayı mahkemeye taşıyan Overstreet, "Brophy, kollarını açarak hücre arkadaşına 'vurulma anında bu kadar uzaktaydım' dedi." diye konuştu.

Overstreet, Brophy'nin daha sonra kendini düzelttiğini ve ateş etmenin yakın mesafeden gerçekleştiğini söylediğini aktardı.

Brophy'nin hücre arkadaşı Andrea Jacobs, yazarın bu konuşmadan sonra utanmış göründüğünü ve ilişkilerinin "çok garipleştiğini" kaydetti.

Yazarın avukatları, iddiaları reddederek Brophy'nin silahlı saldırı sırasında bir kahve dükkanında olduğunu belirtti. Avukatlar, aralarının iyi olduğunu göstermek amacıyla mahkemeye eşler arasındaki mesajları sundu.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta araç içinde infaz!  Kırmızı ışıkta beklerken araçta silahlı saldırı ölü ve yaralı var
Kars'ta araç içinde infaz!  Kırmızı ışıkta beklerken araçta silahlı saldırı ölü ve yaralı var
Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı'nın karısına mesaj atıp sitem etti! Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü
Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı'nın karısına mesaj atıp sitem etti! Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü
Savcılık dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeği silah saydı! Sahibi için flaş karar
Savcılık dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeği silah saydı! Sahibi için flaş karar
Ali Nesin Matematik Köyü nerede nasıl gidilir, ücretleri ne kadar 2022?
Ali Nesin Matematik Köyü nerede nasıl gidilir, ücretleri ne kadar 2022?
Yargıtay'dan "Adana sıcağı" kararı
Yargıtay'dan "Adana sıcağı" kararı
Gelin kızlara çeyiz, askerlere harçlık Kadir Gecesi mahkumlara helva ecdadın sıra dışı vakıfları
Gelin kızlara çeyiz, askerlere harçlık Kadir Gecesi mahkumlara helva ecdadın sıra dışı vakıfları
Konut fiyatlarının en çok arttığı iller açıklandı! En fazla değer artışı olan 3 il şaşırttı
Konut fiyatlarının en çok arttığı iller açıklandı! En fazla değer artışı olan 3 il şaşırttı
Ali Nesin kimdir kaç yaşında Ali Nesin babası ve annesi kimdir?
Ali Nesin kimdir kaç yaşında Ali Nesin babası ve annesi kimdir?
Fedakar anne Nuran Emir hayatını engelli kızlarına adadı
Fedakar anne Nuran Emir hayatını engelli kızlarına adadı
NBA'de Sixers ve Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı Furkan Korkmaz süre alamadı
NBA'de Sixers ve Mavericks, serilerinde eşitliği yakaladı Furkan Korkmaz süre alamadı