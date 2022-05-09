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2022 maaşları ödemesi mayıs ayında engelli maaşları ne zaman ödenecek?

2022 maaşları ödemesi mayıs ayında engelli maaşları ne zaman ödenecek?

Asgari ücrete yapılan zammın ardından devlet tarafından belirli kriterleri taşıyan engelli vatandaşlara ödenen engelli maaşına da zam yapıldı. Engel derecesine göre değişen engelli aylıkları engel oranı yüzde 40-69 olanlar için 842,81, engel oranı yüzde 70 üzeri olanlar için bin 264,20 lira oldu.

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Asgari ücrete yapılan zammın ardından devlet tarafından engelli vatandaşlarımıza ödenen engelli maaşlarına da zam yapıldı.  18 yaşını doldurmuş vatandaşların başvurabildiği 2022 yani engelli maaşları engel oranı yüzde 40-69 olanlar için 842,81, engel oranı yüzde 70 üzeri olanlar için bin 264,20 lira oldu. Peki engelli maaşları mayıs ayı ne zaman ödenir? 

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte engelli maaşlarına gelen zam da netleşti.

2022 yılı engelli maaşları: 
Engel durumuna göre değişen engelli maaşları 2022 yılında aşağıdaki gibi olacak:

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan yurttaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira olacak.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira olacak. 2021 yılında engelli maaşı 991,69 liraydı. 

Engelli maaşı başvuru şartları: En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

Engelli aylığı nedir: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen engelli aylıkları, 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde yüzde 40, yüzde 69 ya da yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen 3 aylık maaşlardır.

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