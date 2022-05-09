BIST 2.452
DOLAR 15,02
EURO 15,86
ALTIN 896,60
HABER /  EKONOMİ

Benzin fiyatlarına çok büyük zam! 11 Mayıs Çarşamba 1 lira 12 kuruş zamlanıyor

Benzin fiyatlarına çok büyük zam! 11 Mayıs Çarşamba 1 lira 12 kuruş zamlanıyor

BENZİN fiyatlarına 11 Mayıs çarşamba gününden geçerli olmak üzere litre başına 1 lira 12 kuruş zam geliyor. Benzinin litresi 21 lirayı aşacak...

Abone ol

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelen zamlarla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına bir zam daha geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 20,35 TL'den, Ankara'da 20.44 TL'den ve İzmir'de 20.44 TL'den satılıyor. Zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 21.47 liradan, Ankara'da 21.56 liradan, İzmir'de ise 21.56 liradan satılacak.

EPGİS artık zam ve indirim paylaşımı yapmıyor
Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durduğunu belirtmişti.

Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
İstanbul : Benzin: 20.35 TL
Motorin (Mazot): 22.08 TL
LPG (Otogaz): 11.75 TL

Ankara Benzin: 20.44 TL
Motorin (Mazot): 22.16 TL
LPG (Otogaz): 11.97 TL

İzmir: Benzin: 20.46 TL
Motorin (Mazot): 22.17 TL
LPG (Otogaz): 11.69 TL

ÖNCEKİ HABERLER
İBB duyurdu! Haziran'da geçiliyor yeni uygulama ilk o ilçelerde başlıyor
İBB duyurdu! Haziran'da geçiliyor yeni uygulama ilk o ilçelerde başlıyor
"Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının yazarından şok itiraf
"Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının yazarından şok itiraf
Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı'nın karısına mesaj atıp sitem etti! Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü
Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı'nın karısına mesaj atıp sitem etti! Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya şok suçlamalar: Atamanlar diye bir grup
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya şok suçlamalar: Atamanlar diye bir grup
Ali Nesin Matematik Köyü nerede nasıl gidilir, ücretleri ne kadar 2022?
Ali Nesin Matematik Köyü nerede nasıl gidilir, ücretleri ne kadar 2022?
Zam üstüne zam gelmişti! Ucuz kırmızı et için destek talebi
Zam üstüne zam gelmişti! Ucuz kırmızı et için destek talebi
Yargıtay'dan "Adana sıcağı" kararı
Yargıtay'dan "Adana sıcağı" kararı
Gelin kızlara çeyiz, askerlere harçlık Kadir Gecesi mahkumlara helva ecdadın sıra dışı vakıfları
Gelin kızlara çeyiz, askerlere harçlık Kadir Gecesi mahkumlara helva ecdadın sıra dışı vakıfları
Konut fiyatlarının en çok arttığı iller açıklandı! En fazla değer artışı olan 3 il şaşırttı
Konut fiyatlarının en çok arttığı iller açıklandı! En fazla değer artışı olan 3 il şaşırttı
Ali Nesin kimdir kaç yaşında Ali Nesin babası ve annesi kimdir?
Ali Nesin kimdir kaç yaşında Ali Nesin babası ve annesi kimdir?