Benzin fiyatlarına çok büyük zam! 11 Mayıs Çarşamba 1 lira 12 kuruş zamlanıyor

BENZİN fiyatlarına 11 Mayıs çarşamba gününden geçerli olmak üzere litre başına 1 lira 12 kuruş zam geliyor. Benzinin litresi 21 lirayı aşacak...

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Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelen zamlarla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına bir zam daha geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 20,35 TL'den, Ankara'da 20.44 TL'den ve İzmir'de 20.44 TL'den satılıyor. Zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 21.47 liradan, Ankara'da 21.56 liradan, İzmir'de ise 21.56 liradan satılacak.

EPGİS artık zam ve indirim paylaşımı yapmıyor

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durduğunu belirtmişti.

Benzin ve motorinde güncel fiyatlar

İstanbul : Benzin: 20.35 TL

Motorin (Mazot): 22.08 TL

LPG (Otogaz): 11.75 TL

Ankara Benzin: 20.44 TL

Motorin (Mazot): 22.16 TL

LPG (Otogaz): 11.97 TL

İzmir: Benzin: 20.46 TL

Motorin (Mazot): 22.17 TL

LPG (Otogaz): 11.69 TL