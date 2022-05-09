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Mersin'de DEAŞ'ın iki 'karadul' canlı bombası yakalandı

Mersin'de DEAŞ'ın iki 'karadul' canlı bombası yakalandı

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon. 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonunda örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bomba 2 kadının da olduğu, eylem için kentte geldikleri ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah Operasyon için düğmeye bastı.

Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, S.E., K.F.K., A.A.M., H.A.A., A.E.K., H.S., A.H., O.S. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şahıslardan 2'sinin örgütün 'Karadul' olarak adlandırdığı canlı bombacı kadınlar olduğu, eylem için kente geldikleri ortaya çıktı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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