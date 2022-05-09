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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus için Portekiz'de

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus için Portekiz'de

FENERBAHÇE'de hoca düğümü çözülüyor. İsmail Kartal'la seneye devam etme niyetinde olmayan Ali Koç yönetimi, Jorge Jesus’u ikna etmeye çalışacak. Ali Koç, Jesus için ikinci kez Portekiz'e gitti.

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Fenerbahçe gelecek sezonun patronunu bekliyor. Yönetim, şartların uyması halinde takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı.  Ancak gelecek sezonun harcama limitleri ve Finansal Fair Play’deki belirsizlik görüşmelerin sonuca ulaşmasını geciktiriyor. 

Başkan Ali Koç, Portekizli Jorge Jesus ile daha detaylı bir görüşme yapmak için bir kez daha Lizbon’a gitti. Jorge Jesus’un beklentisi, yardımcıları ile birlikte yıllık 7 milyon euro’dan 3 yıllık sözleşme. Sarı-Lacivertliler, 67 yaşındaki teknik direktörün maaş talebini düşürmeye çalışarak anlaşma zemini arayacak. 

Kariyeri boyunca Portekiz, Brezilya ve Suudi Arabistan’da toplam 16 kupa kazanan Jorge Jesus, Benfica ile 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde final oynama başarısı da gösterdi. 

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