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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 9 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 9 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

İSTANBUL'da bugün 8 ilçede sular kesilecek. İSKİ 9 Mayıs 2022 tarihinde Çatalca, Sultangazi, Adalar, Maltepe başta olmak üzere 8 ilçede planlı kesintiye gitti.

İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 9 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

İSTANBUL'da planlı su kesintileri var. İSKİ 9 Mayıs yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 9 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

Adalar

Etkilenen Mahalleler: Maden Mah

Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 9 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

Beykoz

Etkilenen Mahalleler: Kaynarca Mah,Dereseki Mah,Anadolufeneri Mah

Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 9 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler :Güzeltepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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