İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 9 Mayıs kesinti yapılacak yerler listesi
İSTANBUL'da bugün 8 ilçede sular kesilecek. İSKİ 9 Mayıs 2022 tarihinde Çatalca, Sultangazi, Adalar, Maltepe başta olmak üzere 8 ilçede planlı kesintiye gitti.
İSTANBUL'da planlı su kesintileri var. İSKİ 9 Mayıs yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:
Adalar
Etkilenen Mahalleler: Maden Mah
Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Kaynarca Mah,Dereseki Mah,Anadolufeneri Mah
Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler :Güzeltepe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.