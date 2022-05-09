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Ayasofya Camii'nde yeni skandal! Kırılan kapıdan sonra tarihi Su Haznesi ayakkabılık oldu

Ayasofya Camii'nde yeni skandal! Kırılan kapıdan sonra tarihi Su Haznesi ayakkabılık oldu

AYASOFYA'nın tarihi "İmparatorluk Kapısı"nın bir parçasının koparılmasının ardından bir skandal daha yaşandı. Bu kez Ayasofya Camii'nin tarihi su haznesinin kapağının kırıldığı ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğu ortaya çıktı.

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Müze statüsünden camiye dönüştürülen Büyük Ayasofya Camii'nde tahribatlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın tarihi "İmparatorluk Kapısı"nın bir parçasının koparılması çok konuşulmuştu.

Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, Ayasofya’nın tarihi ‘İmparator Kapısı’nın tahrip edildiğinin ortaya çıkması üzerine bir görevlinin kendisine, “İnsanlar burayı kutsal sayıyor. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini söylemişti.

Bu kez ise Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağı kırıldı. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğunu belirtti.

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