Şevval orucu kazaya sayılır mı kaç gün tutulur ard arda tutulması gerekir mi?

Şevval orucu Ramazandan sonra gelen Şevval ayında tutulan oruca verilen isimdir. Şevval orucu 6 gün olarak tutulur. Ramazan'ın birinci günü hariç Şevval ayındaki istenen günde tutulur arka arkaya tutulması şart değildir.

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11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından Şevval ayı başlamaktadır. İslam alimleri, bir ay boyunca oruç tutan bedenlerin normal hayata sağlıklı bir şekilde adapte olabilmeleri için şevval orucu tutmalarını tavsiye ediyor. Peki Şevval Orucu nedir? Ne zaman ve kaç gün tutulur?

Şevval ayında 6 gün oruç tutulur. Bu oruçlar hiç ara vermeden arka arkaya tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulur. Şevval orucu Ramazan bayramı'nın birinci günü hariç ikinci gününden itibaren Şevval ayı içinde istenen günde tutulur.

ŞEVVAL ORUCU ÖNEMİ NEDİR : Ramazan’dan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi sevaba nail olur. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hiç terk etmediği bir sünnet…

Şevval orucu bir ay boyunca oruç tutan müminlerin sağlıklı bir şekilde normal hayata adapte olmalarına da yardımcı oluyor…

ŞEVVAL ORUC BORÇLARIN YERİNE GEÇER Mİ? : Bu yöndeki soruya Profesör Doktor Mustafa Karataş 'evet' diyerek yanıt veriyor. Kadınlar adet günlerinde tutumadıkları oruç yerine de Şevval orucu tutabilirler. Böylece hem şevval orucu sevabını kazanır hem borçlarını ödemiş sayılırlar.