Bulgur diyeti listesi 4 günde 2 kilo yağ yakma garantili! Bulgur diyeti diyet listesi

Bahar aylarının gelmesi, havaların giderek ısınması ile birçok kişi kilo vermeye ve diyet listelerini araştırmaya başladı. Bulgur diyeti listesiyle 4 günde 2 kilo yağ yakmanız mümkün. Üstelik aç kalmadan ve lezzetli öğünler yiyerek. Fark Etmeden Diyet listesiyle tanınan Selahattin Dönmez'in hazırladığı 4 günde 2 kilo yağ yaktıran bulgur diyeti listesinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği örnek listeleriyle ara öğün tarifleri var.

Abone ol

4 günde 2 kilo vermek hayal değil hem de yağ yakarak. Fark Etmeden Diyet listeleriyle tanınan Selahattin Dönmez, FOX TV'de Çağla Şikel'in sunduğu Çağla'yla Yeni Birgün programında 4 günde 2 kilo yağ yaktıran bulgur diyeti listesini ve özel tariflerini açıkladı. 4 günde 2 kilo verdiren bulgur diyeti listesini uygulamak isteyenlere öncelikle bir dizi uyarımız var.

Eğer bu diyeti uygulayarak 4 günde 2 kilo vermek istiyorsanız kesinlikle listelerde verilen yiyeceklere ve öğünlere sadık kalmanız gerekiyor. Ürün değiştirmek, öğün değiştirmek kesinlikle yasak. Ayrıca diyetin etkili olabilmesi için erken kahvaltı etmek, öğle öğününü tam öğle vakti yemek ve akşam yemeklerini en geç 8'den önce tamamlamak gerekiyor. Bir de akşam yemeğinden sonra hiçbir şekilde hiçbir şey yenilmiyor. Su dışında bir şey içmek de yasak.

Ve tabi ki egzersiz! 4 günde 2 kilo vermek istiyorsanız ve bulgur diyeti uygulamaya karar verdiyseniz her gün kahvaltıdan önce aç karnına 45 dakika yürüyüş yapmak zorundasınız.

Öğünlerde 2 su bardağı su, gün içinde 4 fincan çay, 2 fincan kahve içebilirsiniz. Daha fazlası önerilmiyor. Çaylara da mutlaka 1 küçük limon dilimi eklemelisiniz.

Son bir uyarı da diyeti kimlerin yapabileceğine ilişkin. 4 günde 2 kilo verdiren diyet listesini az kilo fazlası olan, sağlık problemi olmayan kişiler ile hamile ve emziren annelerin dışındaki herkes yapabilir.

Bulgur diyeti ara öğün uyarıları

Bulgur diyetinde bir adet ara öğünü öğle ile akşam yemeği arasında tüketebilirsiniz. Bulgur diyetinde hiçbir besin yerine alternatif bir seçenek uygulamayınız. Gün içinde öğünlerde önerilen 2'şer bardak suyun dışında en az 6 bardak oda sıcaklığında su tüketmelisiniz.

İşte 4 günde 2 kilo verdiren bulgur diyeti listesinin detayları:

Kahvaltı: 1 dilim beyaz peynir, 5 adet siyah veya yeşil zeytin, 1 tatlı kaşığı bal, 1 dilim ekmek, kırmızı ve yeşil biber, maydanoz , açık çay (limon dilimli)

Öğle: Nar ekşili bulgur salatası

Nar ekşiki bulgur salatası için gerekli malzemeler ise şöyle: 3 yemek kaşığı haşlanmış köftelik bulgur, 1 adet pancar turşusu, 1 adet ince kıyılmış kuru soğan, 1 diş sarımsak, 2 kase ince kıyılmış maydanoz, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı zeytinyağı.

Ara öğün: Bulgur diyetinde 3 ara öğün önerisi var. Diyet boyunca bu ara öğün kombinasyonlarından istediğini istediğin gün yiyebilirsiniz. Sadece bir tek tip ara öğünü 4 gün boyunca kullanabileceğiniz gibi. Her gün farklı bir ara öğün de deneyebilirsiniz. Tercih sizin.

1 adet mandalina ve 8 yarım ceviz veya 1 su bardağı ayran ile 10 adet çiğ adem bir diğer seçenek ise yarım muz ve 1 tatlı kaşığı yer fıstığı ezmesi (şekersiz ) Muzları küçük dilimler haline getirip üzerlerine az miktarda fıstık ezmesi sürerek yiyebilirsiniz. Toplam fıstık ezmesi miktarının 1 tatlı kaşığını geçmeğinden emin olmanız yeterli.

Akşam: 2 adet ev yapımı köfte (kırmızı et, tavuk eti veya hindi etinden yapılabilir) ve hardallı kırmızı lahana salatası.

Hardallı kırmızı lahana salatası için gerekli malzemeler şöyle: 1 kase ince kıyılmış kırmızı lahana, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı hardal, 1 tatlı kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı zeytinyağı.

Önemli not: Tiroid hastaları kırmızı lahanayı hafif haşlayarak tüketmeliler.

Bulgur hakkında bilmeniz gerekenler

Bulgur; Anadolu'nun en değerli besini ve dünyada sağlıklı olan ve işlenen ilk besindir. Durum buğdayının kaynatılıp, kurutulup kırılması ile elde edilen tam tahıldır. Bulgurun en önemli özelliği küflenmemesi, böceklenmemesi ve aflatoksin ürememesidir. Radyasyon emmemekte, fitik asit neredeyse hiç içermemektedir. Bu nedenle bulgur çok sağlıklıdır.