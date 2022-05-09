3600 ek gösterge taslağı ortaya çıktı! Emekli aylığı ve ikramiyesine zam kim ne kadar alacak?
3600 ek gösterge için artık son viraja girildi. Ek gösterge düzenlemesi son toplantı yarın yapılacak. '3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, kimin ek göstergesi ne kadar artacak' soruları sorulmaya devam ediyor.
Milyonlarca memurun merakla beklediği emekli aylığı ve ikramiyesinde önemli artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için detaylar Mayıs ayı içerisinde belli olacak. Kapsamlı şekilde ele alınan 3600 ek gösterge taslağı ve metninin tamamlanarak önce TBMM'ye gelmesi ardından da 2022 yılı bitmeden yasalaşması bekleniyor. Öte yandan çok çeşitli hazırlanan 3600 ek gösterge taslakları ile çalışmalar devam ediyor. İşte 3. toplantı öncesi Sabah'ın ulaştığı 3600 ek gösterge taslağı ve metinleri...
Kamuda çalışan milyonlarca memur ve emekli sandığı emeklisinin hem maaşlarını hem de ikramiyelerini artıracak ek gösterge çalışmasında sona yaklaşıldı. Kamu oyunda 3600 ek gösterge çalışması olarak bilinen ancak tüm unvanlardaki ek göstergeleri değiştirecek çalışma ile ilgili iki toplantı yapılmıştı. Yarın yapılacak son toplantıda taslaklara son şeklin verilmesi, kamu tarafının belirlediği çerçevenin masada sendikalar ile tartışılması bekleniyor.
Daha önceki çalışmalarda Memur-sen tekliflerini ve taleplerini iletmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilileri alternatif rakamlar ve mali yükü konusunda çalışmalarını tamamladılar.
Ek gösterge aralığına göre; aktif çalışanların dağılımı ile emekli olanların sayısı, bugün emekliliğe hak kazananlar ile önümüzdeki 3 yıl içerisinde emekli olabileceklerin tahmini sayısı üzerinde simülasyonlu çalışmalar hazırlandı.