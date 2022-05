Ünlü oyuncu hastanede hayatını kaybetti! Dennis Waterman The Sweeney ile tanınmıştı

The Sweeney, Minder ve New Tricks gibi dizilerle tanınan Britanyalı aktörü Dennis Waterman 74 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Dennis Waterman, İspanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi ailesi duyurdu. Açıklamada "Sevgili Dennis'imizin İspanya'da bir hastanede huzur içinde vefat ettiğini duyurmaktan dolayı üzgünüz" denildi. 1948 yılında Clapham'da doğan Waterman sekiz kardeşin en küçüğüydü. Kardeşlerince 'şımarık' olarak değerlendirilen Dennis, gençliğinde amatör boks yaptıktan sonra rotasını oyunculuğa çevirdi. İlk rolünü Night Train For Inverness filminde oynadı. Daha sonra onu BBC dizisi William'da William Brown karakterini canlandırırken gördük.



The Sweeney dizisindeki George Carter rolüyle ülkesinde tanınan bir oyuncu haline geldi. Ardından Minder'da ününe ün kattı. Daha yakın zamanlarda ise New Tricks'te onu izledik. Sinemada ise Scars of Dracula, Up The Junction, Snowball gibi filmlerde rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı da olan Waterman'ın birçok albümü bulunuyor. Bazı TV şovlarının tema müziklerini de o yaptı.